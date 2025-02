Tpi.it - Chi è Gabriele Corsi, il conduttore del PrimaFestival di Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

Chi è, ildidiSpeaker radiofonico, brillantetelevisivo e membro del trio comico Il trio medusa,è ormai un volto noto e apprezzato della tv, che condurrà insieme a Bianca Guaccero ildi, il classico appuntamento che anticipa le serate del Festival. Appuntamento dall’8 febbraio 20225 subito dopo il Tg1 delle per una decina di minuti, per scoprire le ultime notizie sul Festival, ascoltare le interviste ai cantanti e molto altro. Ma vediamo meglio chi è, l’età, la carriera e la vita privata.Carriera, showman e attore, è noto al grande pubblico soprattutto come membro del Trio Medusa, insieme a Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi. Romano classe 1971, entra all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ma viene espulso a causa di dissapori con un docente.