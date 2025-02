Gamberorosso.it - Che fine ha fatto la Cabannina, l’antica razza bovina che pascola vicino Genova da cui si producono grandi formaggi

Laera la vacca autoctona tipica dell’appennino ligure, allevata per le sue ottime carni e il latte ricco di grasso e sapore. Piccola, bruna, con una striscia chiara sulla linea dorsale, sgambava e brucava l’erba nei pascoli e nel sottobosco sui rilievi alle spalle di. All’inizio del ‘900 di questac’erano 40mila capi, un numero che. con l’ingresso nella filiera produttiva di bovini più performanti. si è assottigliato fino a ridursi al lumicino. «Nel censimento del 1985 erano rimasti meno di 150 esemplari, e alcuni non erano neanche puri – spiega Riccardo Collu, responsabile del Presidio Slow Food che tutela la– addirittura nel 1963 la legge n. 126 ne proibì la riproduzione per far posto alle razze più produttive».Vacca- Agrilocanda Cornusrustica e sostenibileQuesta storicasi è salvata dall’estinzione grazie a un pugno di contadini, che per tutelare la vacca dei propri nonni e genitori, andando contro i diktat della politica hanno continuato ad allevarla nelle terre di origine e secondo natura, all’aperto quasi tutto l’anno.