Secoloditalia.it - Chat rubate, Donzelli: «Nessuno ci dividerà. Ma ci saranno denunce: violata la Costituzione. Inaudito»

«Il post di Giorgia Meloni toglie ogni dubbio, non c’è nulla da chiarire: siamo alleati, uniti, abbiamo lo stesso obiettivo che è il bene del Paese,ci». A ribadire che l’affaire dellenon è un caso per la tenuta della maggioranza è Giovanni, deputato e responsabile organizzazione di FdI. La questione di quei messaggi privati rubati e finiti sul Fatto Quotidiano e perfino in un libro è semmai un caso sotto altri aspetti: «Parliamo diprivate ed è gravissimo che siano violati principi costituzionali, ribaditi anche dalla Cassazione per WhatsApp, come la segretezza della corrispondenza».: «Quanto accaduto è: è statala»In un contesto in cui laviene sventolata spesso anche a sproposito, il riferimento diè, invece, puntuale.