Chat Donzelli | Violata la Costituzione ma FdI è un partito trasparente

L'affaireè chiuso. Se ieri è stata Giorgia Meloni, con un post sui social, a fare chiarezza e a spiegare che i messaggi "rubati" diffusi dal Fatto Quotidiano non hanno minimamente intaccato il rapporto con Matteo Salvini, oggi è Giovannia prendere la parola e a mettere i puntini sulle i. "Quellesi riferiscono a una legislatura in cui il centrodestra era diviso, litigioso, su opposti fronti di governo, e lo era in pubblico. A volte dovettero intervenire i commessi in Parlamento per separare leghisti e noi. Proprio perché eravamo divisi ci furono pessimi governi", ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia in un'intervista al Corriere della Sera. Tensioni, quelle tra FdI e il Carroccio, che si sono concluse con la caduta del governo Draghi: "Ci siamo ritrovati, non esiste una sola parola contro nessuno dei nostri alleati", ha puntualizzato, che però non si è tirato indietro dal mettere l'accento sulla violazione della privacy che ormai troppo spesso colpisce gli esponenti del centrodestra.