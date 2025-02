Ilrestodelcarlino.it - Cesena, riapre il Carisport dopo l’alluvione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 febbraio 2025 – Dalla melma delè riemerso uncompletamente rinnovato che in seguito a un intervento costato due milioni e 360.000 euro sta per ritornare alla città con un volto nuovo, più funzionale, efficiente dal punto di vista energetico e in grado di ospitare eventi sportivi e non solo per una capienza di 2.647 posti. RAVAGLIA 07/02/25CHRISTIAN CASTORRI ILLUSTRA FINE LAVORI ALGià dalla prossima settimana le porte dell’impianto torneranno ad aprirsi per ospitare eventi (il primo sarà una convention internazionale firmata Technogym) anche se la piena funzionalità dovrebbe arrivare a marzo. “Potevamo impiegare meno tempo?”. La domanda se l’è posta ieri l’assessore allo Sport e ai lavori pubblici Christian Castorri. “Forse sì, ma credo di no.