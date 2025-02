Ilrestodelcarlino.it - Cesena, c’è l’imbarazzo della scelta. Mignani può pure cambiare modulo

domani di scena al Mapei Stadium con due certezze: la prima, che non gli mancherà la spinta del suo popolo, oltre 1.700 i supporter bianconeri che approdano in Emilia per sostenere Prestia e compagni in un derby sentitissimo, la seconda, che l’undici iniziale sarà molto diverso da quella che è crollato otto giorni fa sotto i colpi del Catanzaro. I rientri di Adamo e Ceesay, il primo fermato per una giornata dal giudice sportivo, il secondo out per due match per l’influenza, regalano al tecnico una maggiore varietà disulle fasce. Il mercato poi ha messo, nel mazzo a disposizione di, altre carte da utilizzare, da qui i dubbi sulla formazione, che però non dovrebbero riguardare il pacchetto arretrato. Terminata l’emergenza, il solo Calò è indisponibile per squalifica e lo sarà anche nel prossimo turno contro il Pisa, Andrea Ciofi tornerà ad occupare la mattonella a lui più congeniale, quella destinata al braccetto di destradifesa a tre completata da Prestia e Mangraviti.