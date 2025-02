Cesenatoday.it - Cesena a Reggio Emilia con oltre 1500 tifosi al seguito, Mignani: "Dobbiamo fare una battaglia sportiva"

Vigilia di derby per il, che domenica alle 15 sarà ospite della Reggiana al Mapei Stadium. Bianconeri chiamati al riscatto dopo la brutta sconfitta per 4-2 arrivata sabato scorso a Catanzaro.ni reduci dal ko esterno per 2-0 col Sudtirol, in classifica sono dodicesimi con 28 punti.