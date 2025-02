CESC esplode | È stata una penalità molto chiara per noi … abbastanza!

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 01:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:EL come 1907 diFábregasperso (1-2) neldell’ultimo minuto contro Juventus de Torinoin un modo difficile di assimilare. L’allenatore spagnolo Si è lamentato apertamente dell’arbitrato Con dizioni in una conferenza stampa.Fábregas si sentiva danneggiato Prima dei grandi dell’Italia: “Non c’è interpretazione: èunaper noi. Non zitto oggi perché è successo molte volte a gennaio. Avremmo potuto vincere e invece andiamo a casa con zero punti. Avevamo Sono già stato penalizzato contro Lazio, Milano, Udinese e Atalanta. Lui Come il 1907 è sul bordo dell’abisso solo due punti da declino Con un altro partito, una situazione che Fábregas non capisce.