Cesare Parodi eletto presidente Anm | Ora incontro col governo sciopero è confermato

, esponente di Magistratura Indipendente, il nuovodell’Associazione nazionale dei magistrati (Anm)., procuratore aggiunto di Torino, è statodal Comitato direttivo centrale. Ha 62 anni e raccoglie così il testimone dell'ormai ex, Giuseppe Santalucia. Il Comitato direttivo centrale ha poicome segretario generale Rocco Maruotti (Area Democratica per la Giustizia) e come vicedel sindacato delle toghe Marcello De Chiara (Unicost). Il pm di Rimini, Stefano Celli, (Magistratura democratica) è stato nominato vicesegretario. "Chiederò in tempi brevi uncon il. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura". Poi ha aggiunto: "Loè stato deliberato, oggi non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta, sicuramente non è stato revocato", ha sottolineatodopo la sua elezione.