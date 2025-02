Ilfattoquotidiano.it - Cesare Parodi è il nuovo presidente dell’Anm: “Serve un incontro urgente col governo, dobbiamo difendere la magistratura”

ildell’Associazione Nazionale Magistrati. La decisione del Comitato direttivo centrale è arrivata nella serata di sabato, dopo una riunione durata 9 ore, insieme a quella riguardante le altre cariche all’interno. Ruocco Maruotti (Area) è stato nominatosegretario generale, mentre come viceè stato indicato Marcello De Chiara (Unicost)., 62 anni, è procuratore aggiunto a Torino e appartiene al gruppo diIndipendente, corrente moderata che alle elezione per il direttivo ha ottenuto il maggior numero dei voti.Nelle sue prime dichiarazioni,prende subito posizione chiedendo uncol: “Ritengo indispensabile chiedere in tempi strettissimi uncon il. Siamo un potere dello Stato, cittadini che stanno portando avanti una battaglia e credo sia legittima la nostra richiesta.