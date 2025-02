Ilfattoquotidiano.it - Cesare Parodi è il nuovo presidente dell’Anm. Marcello De Chiara sarà vicepresidente, Ruocco Maruotti segretario

ildell’Associazione Nazionale Magistrati. La decisione del Comitato direttivo centrale è arrivata nella serata di sabato, dopo una riunione durata 9 ore, insieme a quella riguardante le altre cariche all’interno(Area) è stato nominatogenerale, mentre come viceè stato indicatoDe(Unicost)., 62 anni, è procuratore aggiunto a Torino e appartiene al gruppo di Magistratura Indipendente, corrente moderata che alle elezione per il direttivo ha ottenuto il maggior numero dei voti.Il Comitato ha creato una nuova giunta unitaria dalla quale restano fuori solo gli esponenti di Articolo Centouno che non erano entrati neppure nella precedente giunta esecutiva. I componenti della giunta sono dieci: oltre al, algenerale, al vicee al vicegenerale Stefano Celli (Md), ci saranno Giuseppe Tango eSalvatori per Magistratura indipendente, Paola Cervo (Area Dg), Sergio Rossetti (Md), Monica Mastrandrea e Dora Bonifacio (Unicost).