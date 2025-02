Notizie.com - Cesare Parodi è il nuovo presidente dell’Anm, ecco quali saranno i suoi compiti

. stato eletto comecome deciso dal Comitato direttivo centrale,molto delicati iè il(Notizie.com)Giornata di scelte per il Comitato che ha anche eletto Ruocco Maruotti di Area come segretario generale e Marcello De Chiara di Unicost come vicedel sindacato delle toghe. Inoltre è stata eletta una giunta unitaria composta da tutti i gruppi a eccezione di Articolo 101 per una rivoluzione che ha destato l’interesse di molti. A seguire ci sarà anche Stefano Celli di Md comevice segretario generale.è procuratore aggiunto a Torino e appartiene al gruppo di Magistratura Indipendente per la corrente moderata. Alle elezioni per il direttivo il 62enne ha ottenuto il maggior numero di voti spuntandola su tanti altri personaggi noti presenti in lista per un totale di 32 voti su 36.