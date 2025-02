Ilgiorno.it - Centro di ricerca sulle malattie rare nel nome di Franci volato via a soli 11 anni

Brescia, 8 febbraio 2025 – Undiciattaccato a macchinari per respie per mangiare, senza riuscire a parlare e camminare. A tredalla morte di, scomparso a 11a causa della rara malattia di Pompe, i genitori Marco Tedoldi e Fiorella hanno trasformato la disperazione in qualcosa di concreto per tutti i minori bresciani colpiti dametaboliche. Grazie alladarietà di tante realtà del territorio (associazione Saviocrea, Rotary Brescia Est, Fondazione Golgi per citarne alcune), è stato possibile raccogliere i fondi (154mila euro) per finanziare il posto datore per l’attività clinica e dimetabolichenella Clinica pediatrica universitaria di Asst Spedali Civili di Brescia, diretta da Raffaele Badolato. Latrice Ad assumere l’incarico è Alessandra Verde, specializzata in pediatria alla Federico II di Napoli, impegnata nel campo dellemetaboliche ereditarie del bambino.