Anteprima24.it - Centri per senza fissa dimora, a Napoli altro progetto Pnrr alla Stella

Tempo di lettura: 2 minutidi accoglienza finanziati dal, procede l’iter per quello del quartiere. Una disposizione dirigenziale del Comune di(Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio) ha appena confermato le precedenti nomine, anche per la fase di esecuzione dei lavori. E ha integrato il gruppo con altre cinque unità, per il proseguimento delle attività.L’intervento riguarda la riqualificazione di locali al piano terra dell’immobile di vico Santa Margherita a Fonseca n. 16-21. Rientra nella Missione 5 del“Inclusione e Coesione”, per la Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. Destinatari sono i, ma non solo. Un, al Rione Vasto, è però al centro di uno scontro politico. In quel caso, le risorse concesse ammontano a 2 milioni.