Celebrazioni per Bracciolini

Terranuova celebra il genio di Poggiocon un ciclo di iniziative culturali. Un modo per rendere omaggio al suo illustre concittadino, una delle figure più emblematiche del Rinascimento e pioniere della riscoperta della letteratura latina. Per celebrarne la memoria, il Comune di Terranuova e l’Accademia Valdarnese del Poggio promuovono un ciclo di conferenze che indagano la sua figura non solo come grande umanista, ma anche come innovatore e pensatore. Un programma che fa parte dell’iniziativa dal titolo "Toscana. Terra di genio e innovazione". Il primo appuntamento è in programma oggi alle 16,30 a Palazzo Concini con l’intervento di Clémence Revest del Centro Norbert Elias CNRS di Marsiglia, che terrà la conferenza dal titolo "Poggioe la formazione della Repubblica delle lettere rinascimentale".