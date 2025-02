Tuttivip.it - “C’è stata una cosa imbarazzante”. Grande Fratello, che è successo durante l’amore tra Javier e Helena

All’interno della casa del, l’avvicinamento traMartinez, pallavolista argentino, ePrestes, modella brasiliana, ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Dopo un periodo iniziale di conoscenza, la loro complicità è cresciuta, culminando in momenti di intimità che non sono sfuggiti agli occhi attenti del pubblico.Dopo una puntata serale,ha vinto una sfida in piscina contro Shaila Gatta, ottenendo così la possibilità di trascorrere una serata nel Tugurio insieme a. La cena a base di sushi ha creato l’atmosfera ideale per approfondire la loro conoscenza.il brindisi,ha espresso il desiderio di non deludere mai, a cui lei ha risposto con un semplice ma significativo: “A noi”.Al risveglio, alcuni telespettatori hanno notato un dettaglio significativo: un preservativo aperto accanto al letto della coppia.