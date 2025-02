Movieplayer.it - C'è Posta Per Te stasera su Canale 5: anticipazioni, storie e ospiti di sabato 8 febbraio

Il cinque volte conduttore di Sanremo arriva nello studio di Maria De Filippi. Ecco cosa vedremosu5 nella nuova puntata di C'èper te. Quinta puntata di C'èPer Te, che torna in TVsu5 in prima serata. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della pausa sanremese, dato cheprossimo il programma non andrà in onda per non scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo. Intanto però, annuncia un ospite che di Sanremo è stato volto e capitano per cinque anni: Amadeus. Insieme a lui, la moglie Giovanna Civitillo. GlidiQuesta sera,, torna il people show di Maria De Filippi. Solitamente ogni puntata di C'èPer Te si apre e .