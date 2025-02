Justcalcio.com - CdS – Kolo Muani, ecco quanto dovrebbe spendere la Juve per comprarlo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 15:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere:In pochissimo tempo,ha conquistato il mondoe la Serie A. Con i 5 gol in tre partite, di cui due ieri contro il Como, il francese ha letteralmente trascinato i bianconeri, confermandosi un vero insostituibile in campo e nello spogliatoio. Nei piani della Vecchia Signora, infatti, non sarebbe stato un’alternativa, ma il vero titolare al posto di Vlahovic, grazie anche alla sua disponibilità. Questa una scelta condivisa, ma anche legata al rapporto mai decollato tra l’allenatore italo-brasiliano e il serbo, rimasto ieri in panchina per tutto il tempo della gara. Il Psg: il francese è a bilancio per circa 50 milioni di euro, ceduto a gennaio dopo la rottura con Luis Enrique, ha deciso di mantenere la parola data allantus nonostante il pressing dei club inglesi e l’inserimento tardivo del Milan.