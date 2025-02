Justcalcio.com - CdS – c’è Sucic per il dopo Frattesi

2025-02-06 08:57:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere:MILANO – Due uscite, entrambe in prestito, Palacios e Buchanan. Un innesto, Zalewski, sempre in prestito, che si è subito fatto valere all’esordio nel derby: assist per il pareggio di De Vrij. A sessione invernale chiusa, invece, ecco il primo acquisto per la prossima stagione: Petar, in arrivo dalla Dinamo Zagabria, con l’idea che possa far già parte della squadra nerazzurra per il Mondiale per club, approfittando della finestra supplementare dall’1 al 10 giugno. Ma il mercato è anche quello che poteva essere e che non è stato. L’Inter, infatti, aveva scelto Marcos Asensio, poi finito al fotofinish prestito all’Aston Vila, per rinforzare l’attacco. Ma avrebbe dovuto partire uno tra Correa o Arnautovic, che invece sono rimasti.