Dayitalianews.com - Catania, aggredisce i poliziotti e prova a fuggire con la droga negli slip, arrestato

È stato sorpreso, in auto, con lanascosta. La Polizia di Stato haun catanese di 31 anni, noto spacciatore del quartiere San Giorgio.Appena uscito dall’auto, l’uomo è apparso estremamente agitato e poco collaborativo. Quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, ha colpito uno dei due agenti con due pugni al petto e si è dato alla fuga. Il poliziotto, ripresosi immediatamente, si è lanciato all’inseguimento del 31enne che, mentre scappava, ha estratto un sacchetto daglie lo ha gettato a terra. Nel frattempo, un’altra pattuglia è arrivata in supporto, riuscendo a recuperare il sacchetto, al cui interno sono stati trovati 31 involucri contenenti cocaina e crack.L’uomo ha continuato a correre per circa un chilometro sempre inseguito daiche non l’hanno mai perso di vista, fino a quando il 31enne è stato raggiunto e fermato definitivamente.