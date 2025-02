Lanazione.it - Cassonetti dati alle fiamme di notte: "Risveglio-choc dopo i vandalismi"

Leggi su Lanazione.it

Ignoti hanno dato fuoco ad alcuni bidoni per la raccolta della carta che si trovavano davantiabitazioni, danneggiandoli. Ed in alcuni casi, il fumo avrebbe danneggiato anche le facciate degli immobili davanti a cui erano stati posti i contenitori. È l’atto vandalico avvenuto la scorsasia in via Empolese che in via Battisti, a Sovigliana. Un episodio segnalato dai consiglieri comunali di Vinciamo Alessandro Scipioni, Manuela Mussetti, Egidio Varrecchia ed Andrea Parri, i quali hanno posto nuovamente l’accento sulla questione legata al vandalismo ed alla sicurezza in generale. Ricordando come pochi giorni fa Varrecchia fosse stato suo malgrado vittima dei vandali: qualcuno aveva infatti mandato in frantumi uno dei finestrini dell’automobile del consigliere d’opposizione mentre era parcheggiata, forse alla ricerca di denaro o di oggetti di valore all’interno dell’abitacolo.