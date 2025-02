Quifinanza.it - Cassino nuovo stop per fabbrica Stellantis nonostante l’accordo

Ladiha in programma unpesantealle attività. A rivelarlo è la stessa holding ma fonti sindacali temono che si stia per riaprire un periodo nero per la produzione. Lo stabilimento in provincia di Frosinone chiuderà da giovedì 13 febbraio al 24 febbraio, almeno ufficialmente. La scarsa domanda di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale è il motivo che ha portato all’ennesimoper la, dopo che era già stato attuato un prolungamento della chiusura natalizia con una produzione di fatto a singhiozzo.I lavoratori erano tornati in servizio il 28 gennaio dalle vacanze, saltando di fatto quasi un mese. Nei primi sessanta giorni dell’anno in concreto sono poco più di 15 giorni quelli in cui laresterà aperta. La questionediha rilievo nazionale perché i sindacati temono che la proposta della holding al Governo, per un pieno rilancio del sito industriale, possa non essere rispettata.