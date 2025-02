Ilrestodelcarlino.it - "Casola, le strade rurali chiuse al traffico da 2 anni"

L’unica nota positiva nel quadro della viabilità del comune diValsenio è l’apertura da parte della Provincia del cantiere al Ponte del Formichino, lungo la Provinciale 306 poco a monte del paese, dove dal maggio 2023 si procede in modo alternato con semafori. Per il resto la situazione è molto critica in particolare per i circa 90 chilometri dicomunali fuori da centro abitato. "Lecomunali– spiega il sindaco Maurizio Nati – sono tuttealda quasi due, salvo che per i residenti e i mezzi di soccorso. Sono stati realizzati interventi di somma urgenza per renderle percorribili in attesa di metterle in sicurezza, ma a settembre, a causa di una nuova ondata di maltempo, la situazione si è fatta più critica con nuove frane e la messa in movimento di altre precedenti con peggioramento nei mesi seguenti.