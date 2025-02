Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, i 12 indizi che incastrano Louis Dassilva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 8 febbraio 2025 – Nessuna sorpresa. All’indomani dell’udienza in cui è stata cristallizzata l’assenza del Dna di, unico indagato per l’omicidio diPaganelli, tra le tracce biologiche isolate sulla scena del crimine e sugli abiti dell’anziana uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini, gli investigatori non si scompongono. D’altronde, ben prima delle indicazioni sul Dna era arrivata la custodia in carcere per il 34enne, sulla base di altri dodicidi colpevolezza. Dodici punti, ribaditi anche dal Riesame, parte dei quali saranno al centro dei prossimi incidenti probatori, 10 e 11 febbraio, sull’analisi dei cellulari e l’esperimento giudiziale sulle immagini della cam3. Ecco quali sono quegli“dotati di grave univocità”, per dirlo con le parole del tribunale del Riesame, plinti di un’impalcatura accusatoria che anche alla luce degli accertamenti sul Dna, per la procura continuano a gravare sulle spalle di