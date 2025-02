Ilrestodelcarlino.it - Casette dell’acqua nelle frazioni: "Abbiamo mantenuto la promessa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’amministrazione comunale di Terre del Reno informa i cittadini che anche lesituatelocalità di Dosso e San Carlo sono state messe in funzione e sono operative. Con queste attivazioni, ora tutte le località principali del comune – Dosso, Sant’Agostino, San Carlo e Mirabello – dispongono di una casetta, garantendo un servizio capillare e accessibile ai cittadini. Nei giorni scorsi, erano già state messe in funzione quelle in Piazza Pertini a Sant’Agostino e in Piazza Matteuzzi a Mirabello. Le tessere per il servizio, disponibili al costo di 5 euro con 1 euro di credito pre-caricato, possono essere acquistate presso il Bar Italiano di Giada SRLS a San Carlo, il Bar La Sosta di Sitta Marco a Dosso, la Tabaccheria Edicola Bruschi a Sant’Agostino e l’Angolo del Pane Petronelli e Falavena Snc a Mirabello.