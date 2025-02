Ilrestodelcarlino.it - Case sparse: "L'aumento a carico di Atersir è merito nostro"

Ravenna, 8 febbraio 2025 – “La decisione didi aumentare la quota dei costi dalla stessa sostenuti per gli allacciamenti alla rete idrica delleè principalmente frutto dell’impegno dell’Amministrazione comunale, del gruppo consiliare del Pd e del consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli”. Lo afferma l’assessora ai lavori pubblici di Ravenna, Federica Del Conte, in quella che è una risposta alla consigliera Veronica Verlicchi della lista civica La Pigna che ieri aveva annunciato la decisione didi aumentare al 70% la quota in capo a lei per l’allaccio dell’acqua delle. “Nei primi mesi del 2024 – ricorda Del Conte – il gruppo consigliare del Partito democratico ha presentato al consiglio comunale un ordine del giorno a firma dei consiglieri Lorenzo Margotti e Igor Bombardi, sottoscritto dalla maggioranza e solo successivamente da forze di minoranza, che chiedeva al sindaco e alla giunta di trovare una soluzione a diverse problematiche legate alla realizzazione degli estendimenti della rete idrica alle