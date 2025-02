Lopinionista.it - Casanova Opera Pop in scena a Venezia (piazza San Marco)

– “Pop”, il kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, alza ancora l’asticella e per il suo ritorno in Italia nel 2025 annuncia un appuntamento eccezionale: sabato 5 luglio lo spettacolo va ininSan, ovvero nel luogo simbolo del racconto stesso. Reduce dall’anteprima internazionale nei teatri di Shanghai e Xiamen, primo musical italiano ad essere rappresentato in Italiano in Cina, con 13 repliche entusiasmanti e 30.000 spettatori dal 20 dicembre al 3 gennaio scorso,Pop si era già rivelato il più grande successo nel nostro Paese nella stagione 2022/2023, con oltre 100.000 spettatori in 88 repliche nei principali teatri italiani, in un crescendo che lo aveva portato a una lunghissima serie di “tutto esaurito”.