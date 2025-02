Ilgiorno.it - Casale Cremasco: bimba dimenticata sulla corriera, panico a scuola

, 8 febbraio 2025 – Non hanno fatto la conta e non si sono accorti che una bambina di tre anni si era addormentata e non era scesa dall’autobus che la stava portando all’asilo. Così è scaturito un putiferio che ha visto coinvolti parenti della piccola e le responsabili dellamaterna e a un certo punto sono arrivati i carabinieri. La dimenticanza È successo giovedì mattina, quando il pulmino che passa a prendere quindici bambini e li porta all’asilo ha fatto il suo giro con l’autista, una assistente supplente, allertata poco prima delle sei del mattino, vista l’indisponibilità della titolare e una assistente per un bambino disabile. Giro completo con bambini che sono scesi all’asilo con una assistente e pulmino con autista e l’altra assistente che ha fatto ritorno nella sede dell’automezzo, in un paese della Bassa Bergamasca, Mozzanica, intorno alle 9.