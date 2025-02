Iltempo.it - Cartabellotta choc: "La natura si ribella al Ponte sullo Stretto". Salvini: "Disgustoso"

Leggi su Iltempo.it

Fare ironia sulla scossa di terremoto che ieri è stata registrata nella zona di Messina e che ha portato persone di tutte le età a riversarsi in strada per la paura è a dir poco di cattivo gusto. Eppure il presidente della fondazione Gimbe Ninoha affidato a X un commentosul sisma che ha avuto epicentro in mare al largo delle isole Eolie, lasciando di sasso gli utenti. "Lasial", ha scritto sul suo profilo ufficiale. Con tanto di hashtag con il nome del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo. "Onnisciente questo 'scienziato', dal Covid ai terremoti in un attimo. Post, lascio a voi ogni commento", ha replicato il leader della Lega ripostando l'uscita sconcertante. In rete le parole dihanno presto attirato commenti di condanna.