Juventusnews24.com - Carrarese Juventus Under 15 0-4, altra grande vittoria per Benesperi: i bianconeri continuano a stupire

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews2415 0-4, il resoconto del match vinto dai: tutti i marcato della sfida di campionatoUnadella15 contro la: stato di forma incredibile per i ragazzi diche hanno segnato ben 30 reti nelle ultime otto partite. Quest’oggi hanno deciso il match le reti di Bonetti e quelle nel secondo tempo di Salvai, Pamè e Vidzivashets.Unache permette aidi consolidare il primo posto in classifica dopo una stagione che fino a questo momento è stata perfetta. Tantissimi talenti stanno venendo a galla in questo campionato per un futuro in bianconero roseo.Leggi sunews24.com