Ilgiorno.it - Carneval del Rio settima edizione. I bambini grandi protagonisti

Leggi su Ilgiorno.it

Una speciale area "kids", spettacoli sui trampoli e di giocoleria magica e il suggestivo show "Danza di fuoco": sarà all’insegna dell’animazione ladel "del Rio" del 23 febbraio. L’evento, promosso da Apt Sondalo e Li Simenza Giovani Sondalo, insieme a Oratorio e associazioni locali, è una delle feste die più attese e seguite della zona. Il via sarà alle 13, presso il parcheggio Palù, con la sfilata di carri e gruppi mascherati. A guidare il corteo sarà Bandainsieme Sondalo con la speciale partecipazione delle maschere del "Vecc" di Grosio. Per deliziare i partecipanti ci sarà lo stand di Apf Valtellina, dove chef e studenti prepareranno al momento chiacchiere e frittelle di mele. Ildel Rio sarà valido, inoltre, come prima prova delle "Coscrittadi Sondaline 2025": i coscritti e i vari gruppi sono già all’opera dane per realizzare carri e costumi spettacolari.