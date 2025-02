Ilrestodelcarlino.it - “Carmen Fantasy“, le belle sinfonie della domenica

Domani alle 17 il TeatroFortuna di Fano ospiterà, il terzo appuntamento di “Fortuna“, la prima edizionestagione sinfonica fanese che riunisce in un unico cartellone tre prestigiose orchestre del territorio: l’Orchestra Sinfonica Rossini, la FORM e l’Orchestra Olimpia. La Rossini torna così ad esibirsi, dopo il grande successo del concerto di Capodanno, con un programma che celebra virtuosismo e talento, portando sul palco due soliste d’eccezione: Elena Giri e Fabiola Santi, prime partisezione flauti dell’orchestra. Giri sarà protagonistaFantaisie Brillante su temidi Georges Bizet, uno dei capolavori più celebrimusica operistica. Composta dal flautista François Borne, la fantasia riprende i temi più noti dell’opera – dall’Habanera alla Danse bohème – trasformandoli in un tour de force per flauto solista.