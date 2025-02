Formiche.net - Carmen Consoli affascina Londra grazie al Consolato Generale d’Italia

“Terra ca nun senti”, è questo il titolo del nuovo lavoro discografico dipresentato per la prima volta nella serata di ieri, 7 febbraio, presso il Britten Theatre, all’interno del prestigioso Royal College of Music di. L’evento è stato possibileal, nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare e promuovere la cultura e eccellenze italiane all’estero.La cantautrice siciliana è stata accompagnata dall’Orchestra Popolare Siciliana con cuiha rivisitato canzoni sue e canzoni della tradizione, alcune delle quali compongono la scaletta del nuovo disco: brani ormai classici del suo repertorio insieme a composizioni più recenti e canzoni da lei scritte di ambientazione o in lingua siciliana tra cui “Terra ca nun senti” della cantautrice Rosa Balistreri.