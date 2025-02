Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri, lo speciale. Parola d’ordine: sicurezza: "Noi, vicini ai cittadini. La nostra linfa vitale"

Tra le pinete secolari e le storiche valli, sorge la suggestiva cittadina di Comacchio, nota per i suoi ponti monumentali e caratteristiche stradine. Composta da 13 isolette, la perla del parco regionale del Delta del Po, con le sue radici che affondano nell’antica civiltà etrusca e romana, rappresenta un crocevia di storia e natura dove il tempo sembra essersi fermato. A protezione della città si erge il Trepponti, antica porta fortificata per chi proveniva dal mare lungo il canale navigabile. In questo caratteristico scenario, a pochissimi metri dal simbolico ponte, vi è un altro storico presidio die protezione per icomacchiesi: la Stazione: PREVENZIONE "per un carabiniere è il contatto con la gente", spiega il Luogotenente Piergiorgio Folli, comandante della Stazione lagunare.