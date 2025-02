Bergamonews.it - Carabinieri di Bergamo, una stanza per l’ascolto delle donne vittime di violenza

. Un luogo pensato perdidi. È stata inaugurata nella mattina di sabato 8 febbraio la nuovaper audizioni protette nella caserma D’Amico, la sede del Comando provinciale deidi.L’aula è stata realizzata anche grazie al contributo dell’associazione Soroptimist International nell’ambito del progetto “Unatutta per sé”, finalizzato a favorire le iniziative di contrasto alladi genere anche attraverso la realizzazione di uno spazio più riservato e confortevole, appositamente predisposto ad accogliere lein un momento così difficile come quello dell’esposizione agli operatori di Polizia Giudiziariaviolenze fisiche o psicologiche subite.Un locale del Comando è stato allestito con apparecchiature indispensabili per l’attività di Polizia Giudiziaria inerente ai reati da “codice rosso”.