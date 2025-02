Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Viva la vita” di Francesco Gabbani

torna quest’anno al Festival diper la quarta volta, forte delle due vittorie portate a casa nel 2016 tra le Nuove Proposte e nel 2017 tra i Big con l’ormai inconica Occidentali’s Karma. Lo farà con una ballata – scritta insieme a Pacifico – che nel testo conferma il suo stile, inndo a riflettere con positività sulla, sulle contraddizioni e le stranezze che la caratterizzano.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Io sonoin duetto con Tricarico.la, il testo della canzone didi F.– Pacifico – C. Gabelloni –F.– Pacifico – D. Simonetta – G. ZitoEd. BMG Rights Management (Italy)/Albagabba/Edizioni Curci/Eclectic Music Publishing/Wise Music Italy/The Saifam GroupMa non lo vedi?E non conta se non ci crediChe siamo un momentoTra sempre e mai piùCome una poesiaDentro l’eternità per una botta e viaSarà che una bugiaDice la verità più della veritàMa com’è limpidaCom’è domenicalacosì com’èlaquestacheÈ solo un attimoUn lungo attimolafinché ce n’èlaquestacheÈ solo un battitoUn lungo battitoA darsi il cambioAd aiutarsiA consumarsi al ventoAssomigliarsiPelle e ossaStesso fuoco dentroInsieme due paralisi faranno un movimentoInsieme non si perderanno maiE dimmi una bugiaLa mezza verità, che tanto poi si sa.