Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Tra le mani un cuore” di Massimo Ranieri

Leggi su Davidemaggio.it

Ottava partecipazione al Festival diper, a 37 anni di distanza dalla vittoria con Perdere l’amore e a tre dall’ultima volta, dove ha gareggiato con Lettera al di là del mare. Stavolta, sul palco dell’Ariston, l’artista campano presenta Tra leun, brano che ha tra i suoi autori anche Nek e Tiziano Ferro. Un brano romantico, che parla d’amore, chenon si stanca mai di ascoltare.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Quando di Pino Daniele in duetto con i Neri per caso.Tra leun, il testo della canzone didi G. Anania – Nek – M. Venturini – T. FerroEd. Warner Chappell Music Italiana/Sugarmusic/Pandar Italia/Neviani Publishing/Ra.Ma. 2000 InternationalSe hai tra leunUn giorno crolleraiSollevalo da terraComprendilo se torna stanco da una guerraSe hai tra leunTu tienilo in altoE amalo in ginocchio su un altareChe ogni tua ferita lo farà sanguinareLa vita intera con ilin mareIl mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimaneProteggilo dal freddo che c’è statoE troverà la pace dopo quello che ha passatoSe hai tra leunÈ come sfidare DioConsegnalo al suo destino atroceUn bacio come un padre, poi il segno della croceLa vita intera con ilin mareIl mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimaneProteggilo dal freddo che c’è statoE troverà la pace dopo quello che ha passatoTra leunMa non lo puoi vedereNon l’ho mai visto ioNeanche quando lo sporcai col rosso di un addioE salverò il tuoin fondo al mareLa vita l’ha spezzato e lui continua ad amareIo ti proteggerò da quel che è statoE troverai la pace dopo quello che hai passatoIo ti proteggerò da quel che è statoE troverai la pace dopo quello che hai passatoDopo quello che hai passato>>> Tutti i testi di: “Tra leun” diDavide Maggio.