Juventusnews24.com - Canzi avvisa: «I punti iniziano a pesare di più, col Milan partita difficile. Ecco come stanno le nuove arrivate»

di Redazione JuventusNews24ha presentato il prossimo match della Juventus Women contro il. Le parole del tecnico delle bianconereUltima giornata di regular season in Serie A femminile: la Juventus Women va a giocare in casa delle dichiarazioni di misteral sito ufficiale del club.PESANTI – «La stagione è bella, è intensa, non c’è un attimo di tregua, soprattutto per chinoi ha giocato anche la fase a gironi della Champions. Adesso arriva un momento in cui iun po’ di più, perché c’è meno possibilità di rimediare, ed è una cosa che vale per noi, ma anche per tutte le altre squadre».– «Ci aspettiamo una squadra che è in grande condizione, che sta facendo molto bene e che gioca un buon calcio: inoltre inseguono un traguardo importante, quindi sarà una».