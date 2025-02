Casertanews.it - Cantiere di via I Ottobre abbandonato. "Transenne incustodite e degrado, si faccia chiarezza"

Leggi su Casertanews.it

Il consigliere comunale di Caserta, Maurizio Del Rosso, ha presentato un’interrogazione ufficiale al Sindaco di Caserta in merito alla situazione critica deldi via I, da tempo in condizioni di apparente abbandono.L’area, interessata da lavori di cui non sono noti i dettagli.