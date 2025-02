Ilgiorno.it - Cane lanciato dall’auto in corsa. Lav denuncia e tutela Bibi

Leggi su Ilgiorno.it

La Lega antivivisezione ha presentato unaper la vicenda deldal finestrino la ssettimana a Villongo. Due testimoni hanno soccorso il, un meticcio di 15 anni, portandolo a una clinica veterinaria per offrirgli le prime cure. Il caso è stato quindi segnalato a Lav. Grazie al lavoro dell’avvocata Sara Veri, responsabile dello sportello territoriale, Lav ha depositatoe istanza di sequestro preventivo delancora ricoverato in una struttura richiedendone la custodia. "Il proprietario dell’animale, infatti –scrive la Lav in una nota –, è stato identificato, ma ha dichiarato che ilera scappato. Si è aperta quindi un’indagine su chi possa essere il responsabile di un gesto così atroce". "Auspichiamo che la Procura accolga la nostra richiesta, perché avremmo già individuato una famiglia disposta a prendersi cura del", ha sottolineato Annarita D’Errico, responsabile nazionale sportelli Lav contro i maltrattamenti sugli animali.