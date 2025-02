Bubinoblog - CANALE 5: LA RUOTA DELLA FORTUNA IN ACCESS E ANTONIO RICCI IN RAI A FARE SHOW?

5 da tempo guarda con apprensione ai dati di Striscia la Notizia. Affari Tuoi non solo doppia ma in alcune sere quasi triplica gli ascolti del tg satirico di.Vi avevamo parlato dell’idea, di un test dacon Avanti un Altro e Paolo Bonolis che avrebbe traslocato dal preserale all’ma è rimasta un’idea sulla carta per vari motivi.Oggi Tvblog svela che è stato registrato un numero zero per l’de La, tornata al successo con Gerry Scotti dopo una lunga assenza dal piccolo schermo.Si vorrebbe, con qualche opportuna modifica visto il cambio di orario, testare Lacontro Affari Tuoi, il game di Stefano De Martino che macina record su record in quel di Rai1.Non c’è ad oggi una certezza sul futuro di Striscia. Si parla di una staffetta con Lao addirittura di un ritorno in Rai di, già autore di celebricome Fantastico.