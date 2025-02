Laprimapagina.it - Campobasso. Sergio Castellitto: un riconoscimento alla Cultura Italiana

Il 3 aprile 2025, alle ore 11:00, l’Università degli Studi del Molise conferirà all’attore e registala laurea magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte. La cerimonia si terrà nell’Aula Magna dell’Ateneo, un evento che celebra non solo la carriera di, ma anche il legame profondo tra l’artista e la sua terra d’origine.Un legame profondo con il MoliseNato a Roma il 18 agosto 1953,proviene da una famiglia originaria di, nel cuore del Molise. Questo legame con la regione è sempre stato un elemento fondamentale nella sua vita e nella sua carriera. La decisione dell’Università del Molise di conferirgli la laurea honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte sottolinea l’importanza del suo contributole e ildelle sue radici molisane.