Laprimapagina.it - Campobasso. La professoressa Giovanna Pinna entra nel Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG)

Leggi su Laprimapagina.it

La, docente di Estetica e Filosofia teoretica presso l’Università deglidel Molise (UniMol), è stata recentemente nominata membro deldi) per il quadriennio 2025-2029.Fondato nel 1931 e diventato Ente pubblico di Ricerca nel 2006, l’rappresenta un punto di riferimento di eccellenza per glie le relazioni culturali tra Italia e Germania, estendendo la sua influenza anche su Austria, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda e Olanda. L’Istituto promuove attivamente la collaborazione scientifica tra questi paesi, contribuendo allo sviluppo di scambi culturali e accademici.Grazie alla sua vasta rete di collaborazioni con università e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, l’è anche sede di progetti di ricerca nazionali e europei, e collabora in iniziative di cooperazione scientifica.