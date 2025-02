Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Bene i 180 milioni ma trasformiamo gli annunci in fatti “

Ci chiediamo quando e come saranno utilizzate le altre risorse a disposizione? Pozzuoli, 8 feb. – “I 180per isono sicuramente un buon segnale per il territorio, frutto anche dell’enorme lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni in Parlamento per migliorare i vari provvedimenti. Con la stessa chiarezza e serietà dobbiamo però aggiungere che i nuovi programmi previsti per i primi interventi sugli edifici pubblici e sulle infrastrutture di trasporto e i servizi restano al momento solo un bicchiere mezzo pieno, sia perché i ritardi ci sono e sono importanti, contrariamente a quanto dice il Ministro Musumeci, sia perché gliati 180per i 50 interventi vanno a coprire solo parte dei circa 460, già di per sé insufficienti, previsti dai due Decreti.