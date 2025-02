Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6, accesso gratuito alla Stagione 2 fino al 10 febbraio

Il team diofOps 6 invita i giocatori a sperimentare i nuovi contenuti dellaal 10, sia per il Multiplayer che per la modalità Zombi. Durante questo periodo, sarà possibile affrontare sfide e ottenere ricompense esclusive, con un’anteprima delle novità del gioco prima di un eventuale acquisto.Per il comparto Multiplayer, i partecipanti potranno esplorare le nuove mappe “Bounty” e “Dealership”, oltre a playlist classiche come “Nuketown 24/7” e “Stakeout 24/7”. Tra le modalità in evidenza spicca “Overdrive”, che introduce nuove dinamiche di gioco.La modalità Zombi si arricchisce con la nuova mappa “The Tomb” e l’ambientazione “Liberty Falls”, che offre una missione principale con una modalità guidata. Durante l’saranno disponibili nuove armi, perk e aggiornamenti che ampliano l’esperienza di gioco.