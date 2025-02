Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Mauro Tassotti promuove i nuovi arrivati. Le parole

In merito aldelha promosso gli ultimidi Santiago Gimenez e Joao Felix alla corte di Sérgio Conceição.Ilha vissuto una sessione invernale dida protagonista, soprattutto negli ultimi giorni dove i dirigenti rossoneri sono riusciti a portare ao, due top come Santiago Gimenez e Joao Felix, due acquisti che hanno infiammato la tifoseria rossonera che da anni non vedeva colpi cosi arrivare in rossonero.Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore rossoneroha parlato di Santiago Gimenez, nuovo attaccante rossonero. Il messicano è sicuramente più uomo d’aria di rigore rispetto a Morata.Ha giocato poco per dare giudizi. Quando l’ho visto l’anno scorso contro la Lazio mi è piaciuto. Se alserviva un 9 come il messicano? I centravanti illi aveva, ma Morata e Abraham finora non hanno segnato molto.