Dailymilan.it - Calciomercato Milan, anche il Galatasaray vuole Goglichidze dell’Empoli. Le ultime

Ilnon si ferma mai e ilpensa al futuro con Saba: ma attenzione al forte interesse delNon piace solo alSaba. Piaceall’estero. Precisamente in Turchia, alche in Italia potrebbe essere paragonato, per numero di vittorie, alla Juventus.Fin qui, con Roberto D’Aversa in panchina, ha giocato 20 gare per 1528 minuti complessivi. Nessuna rete, nessun assist ma un cartellino rosso, diretto contro il Como. A parte le prime due panchine iniziali, Saba ha sempre giocato dall’inizio. Sempre titolare.Il classe 2004 proveniente dalla Georgia è un difensore centrale di grande prospettiva. La sua valutazione oggi si aggira sui 10 milioni di euro. Il suo contratto? Scade il 30 giugno 2027. E ila Empoli potrebbe lasciare Lorenzo Colombo.