Calciomercato Juventus Kolo Muani ancora decisivo | si pensa già al riscatto

Qualità e quantità, velocità e raccordo, disponibilità e soprattutto gol. Randal, il colpo deldelladi gennaio, è sbarcato a Torino e in appena 262 minuti giocati si è guadagnato l’affetto del pubblico grazie a 5 gol segnati nelle prime 3 uscite. Thiago Motta ha già dimostrato di non voler rinunciare a lui, con buona pace di Dušan Vlahovi?, e per questo l’idea della società bianconera, come riportato da.com, non può che essere quella di riscattarlo dal Psg. L’attaccante francese è infatti arrivato con la formula del prestito con un duplice obiettivo: quello personale di giocare e segnare di più e quello collettivo di aiutare la Vecchia Signora in difficoltà realizzativa. A giugno è destinato a tornare all’ombra della Torre Eiffel, mentre Giuntoli sta giàndo ad un piano per farlo restare sotto la Mole.