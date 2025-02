Rompipallone.it - Calciomercato Juventus, i bianconeri ci riprovano: pronto il difensore per l’estate

Ultimo aggiornamento 8 Febbraio 2025 21:39 di redazioneNonostante i tre nuovi innesti, lapensa ancora a rafforzare la sua difesa: novità positive dalla Spagna.Nell’anticipo della 24esima giornata, laè riuscita a conquistare a Como tre punti fondamentali per una classifica in continuo mutamento. Il recupero della 14esima giornata fra Fiorentina e Inter non ha giocato a favore dei, che sono così stati momentaneamente scavalcati dalla formazione viola – che attende, però, il secondo round contro i nerazzurri lunedì sera a San Siro.Juve, i nuovi arrivi già in campoDi tutti i rinforzi acquistati nel corso delle settimane diinvernale, ieri ne sono scesi in campo soltanto tre. Seconda presenza da titolare sia per Renato Veiga che per Randal Kolo Muani, autore di una splendida doppietta che ha portato di nuovo la gioia della vittoria alla formazione ospite.