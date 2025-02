Internews24.com - Calciomercato Inter, Corriere certo: «Gli acquisti estivi hanno contribuito poco, ma almeno lunedì…»

di Redazione, ilanalizza glidei nerazzurri, ecco cosa non ha funzionato, ma per fortuna che lunedì.Ildella Sera, nella sua analisi odierna, ha fatto il punto sulla situazione in casa dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Ecco un breve estratto, focus anche agli innesti dell’ultimo– «E il mercato estivo finora hatroppocon i due parametri zero Taremi e Zielinski e ancora meno con il secondo portiere Martinez e Palacios, finito al Monza. Da lunedìtorna Zalewski, già utile nel derby. Resta il fatto che dall’ottavo di Coppa Italia contro l’Udinese (20 dicembre) Inzaghi ha rallentato le rotazioni, anche a causa degli infortuni, soprattutto in difesaQui si torna alla casella di partenza: né i più giovani né i più anziani riescono a fare tre grandi partite in 7-8 giorni, non a caso Inzaghi nei giorni scorsi aveva dato segnali eloquenti di nervosismo a causa dell’agenda intasata.